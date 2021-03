Un temps nuageux avec pluies et éclaircies

Il fera encore nuageux mardi avec le passage d'une zone de pluie et quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes, 7 degrés dans le centre et jusqu'à 9 degrés en bord de mer, selon les prévisions de l'institut météorologique.La zone de pluie abordera le littoral en début de journée et s'étendra rapidement sur l'ouest du pays, puis gagnera toutes les régions en milieu de journée. Quelques précipitations hivernales pourront se produire l'après-midi sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent sera faible à temporairement modéré d'ouest à nord-ouest. Dans la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité restera abondante avec par moments des averses. Des chutes de neige ou de neige fondante pourront se produire sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et +5 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral assez fort à fort avec des rafales de 60 km/h. Mercredi, le temps sera généralement sec mais le ciel restera couvert. En Ardenne, des averses pourront tomber sous forme de neige ou neige fondante. Les maxima s'échelonneront de 1 à 8 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-ouest. (Belga)

