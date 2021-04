Le ciel sera ensoleillé à peu nuageux mardi après-midi, avec des maxima de saison variant entre 12°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et en bord de mer, et 17°C dans le centre du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Mercredi, la journée débutera sous le soleil. Le ciel deviendra ensuite plus nuageux mais le temps devrait rester sec jusqu'en fin de journée. Il fera plus doux avec des maxima de 14°C en bord de mer à 19 ou 20°C dans le centre du pays. De premières averses provenant de France aborderont la Belgique durant la soirée. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le risque d'averses sera néanmoins assez réduit sur le nord-est de notre pays. Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de la pluie ou des averses. Le temps redeviendra plus sec en cours de journée, et quelques éclaircies apparaitront à partir de l'ouest. Il fera frais avec des températures ne dépassant pas 8 à 13°C. La nébulosité sera assez abondante vendredi, mais le temps devrait rester généralement sec, excepté un léger risque d'averses sur l'ouest du pays. Les températures ne dépasseront pas 8 à 12°C. (Belga)