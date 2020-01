Le temps restera marqué par la grisaille et le brouillard tout le restant de la semaine, selon les prévisions mercredi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). À partir de dimanche, un temps plus doux mais plus venteux s'installera sur le pays, avec en sus le retour de la pluie.Mercredi après-midi, le temps sera brumeux avec assez bien de nuages bas. Le ciel sera plus ensoleillé sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 1°C et 5°C dans la plupart des régions et proches de 6°C sur le sud du pays. Demain jeudi, la journée débutera sous la grisaille avec un ciel brumeux et parfois du brouillard. Des éclaircies devraient ensuite faire leur apparition en cours de journée. Selon le niveau d'ensoleillement, les températures atteindront 3°C à 7°C. Vendredi, le temps restera sec. Sur le nord-ouest et l'ouest, l'IRM prévoit des nuages bas tenaces et, le matin, du brouillard (givrant) sera possible. Ailleurs, de larges éclaircies sont par contre prévues après la dissipation des bancs de brouillard givrant. Les maxima oscilleront entre 3°C et 6°C. Samedi matin, du brouillard (givrant) est attendu. En journée, il fera sec sous un ciel partiellement à très nuageux. En soirée, du brouillard se reformera sur de nombreuses régions. Les maxima alterneront entre 3°C et 8°C. Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux. Le temps restera d'abord sec puis, en cours de journée, une zone de pluie touchera l'ouest avant de s'enfoncer le soir sur le reste du pays. Les maxima se situeront entre 4°C et 9°C et les gelées nocturnes disparaîtront. (Belga)