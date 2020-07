Ce jeudi après-midi, le temps restera sec avec davantage de champs nuageux depuis le sud-ouest du pays, indique l'IRM. Le soleil sera donc présent plus longtemps dans le nord-est. Les maxima seront compris entre 21°C en Hautes Fagnes et 25°C dans le reste du pays.Durant la nuit, la nébulosité augmentera avec un risque d'averses plus marqué dans l'ouest du pays ainsi que le long de la frontière franco-belge. Les minima varieront entre 11°C et 16°C. Vendredi, le ciel sera nuageux et on connaîtra des périodes de pluie ou encore quelques averses. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra toutefois plus sec dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 18°C en Hautes Fagnes et 22 à 23°C dans le reste du pays. Durant la nuit de vendredi à samedi, le temps sera de nouveau plus sec et nuageux avec des minima de 12°C à 15°C. Samedi, les nuages arriveront rapidement depuis l'ouest pour finalement atteindre l'ensemble du pays. Des faibles pluies ou de la bruine sont également au programme, avant de s'intensifier au cours de la nuit. Les maxima oscilleront entre 21°C et 25°C. Dimanche, des averses sont encore possibles en début de journée, ainsi qu'un peu de pluie à l'est. Le temps s'améliorera dans le courant de l'après-midi, avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront proches de 21°C dans le centre du pays. (Belga)