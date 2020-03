Un temps toujours marqué par les averses

La journée de jeudi débutera sous un ciel très nuageux avec quelques précipitations. La pluie s'évacuera ensuite vers l'est et des éclaircies se dessineront sur l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages et les averses devraient être un peu plus tenaces en Ardenne. Le thermomètre affichera 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux et environ 10 degrés en Flandre. Le vent, d'ouest à sud-ouest, sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 à 75 km/h, voire 85 km/h le long du littoral.Jeudi soir et pendant la nuit, le ciel sera partiellement nuageux avec de larges éclaircies. Quelques averses pourront encore tomber de manière isolée et des flocons pourront également faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 55 à 60 km/h, voire 75 km/h le long du littoral. Vendredi, le temps sera variable mais toujours marqué par les averses. Les maxima se situeront entre 6 et 10 degrés. Le week-end s'annonce un peu plus sec mais quelques petites pluies pourront encore se produire samedi. Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés. (Belga)

