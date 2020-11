Une zone de pluie se décalant progressivement vers l'est traversera le territoire dimanche après-midi. Il fera assez doux avec des maxima de 12 à 17 degrés mais avec pas mal de vent et des rafales de 80 à 90 km/h. Ce soir, des averses s'abattront principalement sur le nord-ouest du pays, où les rafales pourront encore atteindre 80 ou 90 km/h. L'Institut royal météorologique prévoit ensuite un temps variable et plus frais, avant un nouveau redoux des températures.Lundi, le ciel sera ainsi d'abord assez nuageux avec quelques averses par moments. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec et plus lumineux depuis l'ouest. Il fera plus frais avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et assez fort à la mer, avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Durant la nuit de lundi à dimanche, le temps sera généralement sec et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois nombreux. Les minima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés en Basse Belgique, sous un vent modéré. Mardi, le temps sera pratiquement sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les températures maximales varieront de 9 à 13 degrés. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Mercredi matin, de mauvaises visibilités sont à craindre en Ardenne. En journée, le pays profitera de larges éclaircies sur la plupart des régions. Dans le courant de l'après-midi, quelques champs nuageux supplémentaires sont néanmoins attendus dans l'ouest du pays, annonçant une faible perturbation la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en Campine, sous un vent modéré. (Belga)