Un train percute une voiture à Fleurus, le trafic ferroviaire interrompu

Un train a percuté une voiture sur un passage à niveau dans la commune de Fleurus, a indiqué Infrabel jeudi soir. La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Fleurus et Ottignies, très probablement jusqu'à la fin du service. La SNCB met en place des navettes de bus.L'accident s'est produit vers 20h15 rue Philippebourg à Fleurus, lorsqu'un train a percuté une voiture sur un passage à niveau de la ligne 140 entre Ottignies et Charleroi. Le trafic ferroviaire est totalement à l'arrêt entre Fleurus et Ottignies, détaille Infrabel. Les services de secours sont sur place. (Belga)

