Un tribunal américain ordonne la fermeture temporaire d'un oléoduc controversé

Un tribunal américain a ordonné lundi la fermeture temporaire du Dakota Access Pipeline, un oléoduc dont le tracé est contesté depuis des années par des tribus amérindiennes et des associations de protection de l'environnement.L'oléoduc de près de 1.900 kilomètres, qui relie le bassin de la formation de Bakken dans le Dakota du Nord à un centre de distribution dans l'Illinois, devra être clôturé d'ici au 5 août. Dans une décision de 24 pages, le juge de Washington James E. Boasberg a estimé que le pipeline était loin de respecter les normes environnementales, notamment concernant les risques de fuite de pétrole. M. Boasberg a par conséquent suspendu un permis d'exploitation, accordé par le Corps des travaux publics de l'armée américaine à l'entreprise Energy Transfers, pour construire une portion de l'oléoduc sous le lac de barrage Oahe dans le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. "Craignant de graves conséquences environnementales, les tribus amérindiennes des réserves à proximité cherchent depuis plusieurs années à annuler les permis fédéraux autorisant le Dakota Access Pipeline à transporter du pétrole sous le lac", écrit le juge. Le pipeline devra être fermé en attendant les conclusions d'un rapport sur son impact environnemental. Ce jugement est un revers de taille pour le président Donald Trump, qui avait relancé le Dakota Access en janvier 2017, peu après sa prise de fonction, parallèlement à un autre projet controversé d'oléoduc, le Keystone XL. Ces deux chantiers avaient été gelés par l'administration Obama. La décision de M. Trump avait été contestée par les tribus sioux de Standing Rock et de Cheyenne River, qui avaient saisi la justice, alertant notamment sur les menaces de contamination de l'eau potable et la dégradation de leurs sites sacrés. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.