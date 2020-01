Le développement d'un vaccin contre le coronavirus prendra au moins un an, selon l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi). La mystérieuse maladie a déjà contaminé plus de 500 personnes et fait 17 morts.Les scientifiques en savent encore très peu sur le virus, selon Seth Berkle, le CEO de Gavi. Plusieurs organisations ont entretemps commencé à étudier la maladie. Mais cela prendra "encore des mois" avant de pouvoir procéder à des essais cliniques. Il faudra au moins un an avant qu'un vaccin ne soit disponible, selon l'Alliance qui regroupe les secteurs public et privé. Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan, une cité de 11 millions d'habitants en plein centre de la Chine. Des cas ont ensuite été signalés au Japon, aux Philippines, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et aux Etats-Unis. (Belga)