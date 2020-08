Samedi après­-midi, le temps sera frisquet et variable avec des averses parfois orageuses et assez fortes, selon le bulletin météo de l'IRM à la mi-journée. Les maxima s'échelonneront de 16 à 20 degrés, sous un vent plutôt soutenu en bord de mer. Les températures dégringoleront cette nuit pour atteindre 8 à 14 degrés.Dimanche, de l'air polaire instable et humide en provenance de la Mer du Nord affluera à l'arrière du pays. L'atmosphère restera fraîche et instable. De nouvelles averses parfois orageuses traverseront le territoire en cours de journée. Les maxima varieront de 16 à 20 degrés et le vent sera bien présent avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h au littoral. Le début de la semaine prochaine s'annonce plus calme mais assez frais. Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. En matinée, quelques pluies résiduelles seront encore possibles en Ardenne. Ensuite, le temps deviendra généralement sec, à l'exception de quelques ondées par-ci par-là. Les températures ne dépasseront pas 16 degrés en Ardenne et 19 degrés dans le centre. Mardi, même type de temps. Les maxima grimperont de 14 à 18 degrés, sous un vent faible de direction variable. Mercredi, nous aurons à nouveau une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. On devrait garder les pieds au sec même si des averses ne sont pas à exclure au nord­ du pays. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 14 à 20 degrés. (Belga)