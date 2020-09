Le peloton va faire son entrée dans les Pyrénées samedi lors de la 8e étape du Tour de France entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle (140 km) avec l'ascension de trois grands cols et une arrivée prévue après une descente de 11,5 km du Col de Peyresourde.Vendredi, Bora-hansgorhe a assuré le spectacle lors de l'étape de transition entre Millau et Lavaur. L'équipe de Peter Sagan a fait exploser le peloton pour permettre au triple champion du monde de récupérer le maillot vert. Seulement, le Slovaque a dû s'avouer vaincu sur la ligne d'arrivée face à Wout van Aert. Toute la journée, le peloton a dû fournir de gros efforts et, à la fin de l'étape, le vent a provoqué des cassures dans le groupe de tête et certains favoris comme Mikel Landa et Tadej Pogacar ont déjà perdu un temps précieux pour le général. La première étape des Pyrénées sera courte, la deuxième étape la plus courte du Tour, avec 141 kilomètres à parcourir. Après 52 kilomètres de course, le peloton se présentera devant la première difficulté du jour: le Col de Menté (6,9 km à 8,1%), col de première catégorie. Ensuite, le premier col hors catégorie du Tour de France 2020 attend les coureurs avec le Port de Balés (11,7 km à 7,7%). Après la descente, le peloton abordera la dernière ascension de la journée avec le Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%) avant une descente de 11,5 km vers Loudenvielle L'étape qui pourrait chambouler le classement général et voir le maillot jaune changer d'épaules avec notamment des secondes de bonification au sommet du Col de Peyresourde. Tadej Pogacar voudra certainement récupérer le temps perdu vendredi et Julian Alaphilippe pourrait venir jouer les troubles-fêtes. (Belga)