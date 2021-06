Une bactérie intestinale encore non identifiée découverte à l'UCLouvain

Une équipe de recherche de l'UCLouvain, supervisée par Patrice Cani (chercheur FNRS au Louvain Drug Research Institute), a découvert une bactérie intestinale encore non identifiée jusqu'ici. Les scientifiques ont réussi à déterminer que la bactérie possède une action positive sur le diabète de type 2, l'obésité et l'inflammation.Les auteurs de cette découverte lui ont donné un nom : Dysosmobacter welbionis. Dysosmo (qui sent mauvais, en grec), bacter (bactérie), soit la bactérie qui pue, "parce que, quand on la fait pousser, elle a une légère odeur" et Welbionis pour le Welbio, l'organisme de la région wallonne qui finance cette recherche. Fait notable dans le monde de la recherche belge: il est rare qu'une seule et même équipe parvienne à découvrir un nouveau genre de bactéries, puisse lui donner un nom, et mette ensuite au jour son action au sein du corps humain. La découverte a été publiée dans la revue scientifique internationale Gut. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.