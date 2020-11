Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a affirmé vendredi qu'une partie "très substantielle" des Espagnols auront été vaccinés contre le Covid-19 d'ici à la fin du premier semestre de l'an prochain.Dans une allocution dans la province de La Rioja, M. Sanchez a affirmé que l'Espagne serait "le premier pays de l'UE, avec l'Allemagne, à avoir un plan complet de vaccination" pour ses 47 millions de compatriotes. Ce plan sera présenté mardi lors du prochain Conseil des ministres, a-t-il dit, ajoutant que son gouvernement travaillait à sa préparation depuis septembre. "Nos prévisions sont que, dans tous les scénarios raisonnables, une partie très substantielle de la population espagnole pourra être vaccinée, avec toutes les garanties, au cours du premier semestre" de l'année prochaine, a-t-il déclaré. Avec plus de 42.000 décès et plus de 1,5 million de cas, selon le bilan annoncé jeudi soir, l'Espagne est l'un des pays européens qui a été atteint le plus durement par la pandémie de coronavirus. Confronté, comme les autres pays européens, à une deuxième vague très forte, le gouvernement socialiste a décrété le 25 octobre un état d'urgence sanitaire et un couvre-feu pour une durée de six mois. Dans un pays où la santé publique relève de l'autorité des régions, dont l'autonomie est très ample, les restrictions varient d'un endroit à l'autre. Globalement, les mesures semblent toutefois commencer à porter leurs fruits, l'incidence du virus baissant dans la plupart des régions. Jeudi, le gouvernement régional de Catalogne (nord-est du pays) a ainsi annoncé que bars, restaurants, cinémas, théâtres et salles de spectacle, fermés depuis la mi-octobre, pourraient rouvrir lundi prochain, avec certaines restrictions en termes d'horaires et de capacité d'accueil. "La situation s'est stabilisée (avec une tendance) à la baisse", affirmait mercredi le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa. Il avait toutefois ajouté que "la situation (continuait) d'être très préoccupante, parce que nous avons des taux d'incidence élevés". En plus du couvre-feu, de nombreuses régions espagnoles ont mis en place des bouclages partiels, qui consistent à empêcher à la fois l'entrée dans la région, mais aussi la sortie, sauf cas biens précis. Le gouvernement de la région de Madrid a ainsi annoncé vendredi un bouclage de cette région du 4 au 14 décembre, dans le but d'arriver à la période des fêtes de fin d'année dans les meilleurs conditions sanitaires possibles. Sur le plan de la recherche d'un vaccin, l'Espagne a autorisé mercredi le lancement de la dernière phase d'essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19 élaboré par le groupe américain Johnson & Johnson. Environ 30.000 personnes réparties entre l'Espagne et huit autres pays participeront à l'essai clinique de ce vaccin, qui doit comprendre deux doses. (Belga)