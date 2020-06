La Fondation contre le cancer, les services de secours côtiers de Flandre Occidentale (IKWV) et l'assureur Axa lanceront samedi la campagne #Futéausoleil, afin de sensibiliser les Belges aux risques de cancer de la peau que peut causer une exposition excessive au soleil.Avec plus de 40.000 nouveaux cas recensés en 2017 en Belgique, le nombre de diagnostics de cancer de la peau augmente chaque année. Cette maladie, qui peut frapper à un âge plus jeune que les autres cancers, coûtera selon la Fondation contre le cancer jusqu'à 3,5 milliards d'euros entre 2014 et 2034 en Belgique. Une étude réalisée en 2019 par l'agence de sondages Ipsos révélait que seulement 44% des Belges portent un chapeau ou une casquette lors de leurs activités en plein air dans leur pays. Ils se protègent pourtant davantage lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. Plus de la moitié des Belges affirment qu'ils se protègent les parties du corps non couvertes et 42% disent appliquer de la crème toutes les deux heures. Ces chiffres baissent néanmoins d'année en année. Demain/samedi, sera lancée la campagne #Futéausoleil, une collaboration entre la Fondation contre le cancer, l'IKWV et Axa. Tous trois unissent leurs forces pour guider les enfants et leurs parents pendant l'été avec l'aide des sauveteurs et postes de secours des plages de la Côte. Huit vidéos, proposant des conseils pour prendre un bain de soleil en toute sécurité et réfutant les fausses idées sur la protection solaire, complèteront la campagne de sensibilisation. (Belga)