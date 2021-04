Environ une cinquantaine de personnes se sont réunies à Tour & Taxis à Bruxelles, samedi en fin de matinée, pour le lancement de la campagne du PTB "Baissons les loyers", visant à demander un encadrement des prix des loyers en Région bruxelloise. Récemment, le PTB a déposé une proposition d'ordonnance dans ce sens, et a lancé une pétition en ligne dans le but de collecter plusieurs milliers de signatures en faveur d'une telle réglementation."De plus en plus de gens ne savent plus payer leur loyer parce que les prix ont flambé sur le marché privé. Actuellement, à Bruxelles, il n'existe aucune règle d'encadrement des loyers, alors que dans d'autres villes d'Europe il y a des règles qui sont mises en place. À Berlin par exemple, les loyers ont baissé de 10% en 2020", a expliqué Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois. "C'est un système qu'on voudrait mettre en place à Bruxelles. Beaucoup de gens finissent par quitter la ville parce qu'ils ne parviennent plus à se loger décemment. Il faut intervenir maintenant car on voit que malgré la crise les loyers continuent d'augmenter alors que beaucoup de gens sont face à une perte de revenus. Le décalage risque encore de s'accentuer", a ajouté la députée. Pour le PTB, le loyer devrait être directement lié à la qualité du logement et il devrait exister des limites de prix que les propriétaires soient contraints de respecter. (Belga)