Le ministre flamand de la Culture, Jan Jambon, a convenu avec le secteur des festivals qu'au plus tard à la mi-mars une décision sera prise sur l'organisation des festivals d'été, a-t-il indiqué jeudi au parlement flamand en réponse à une question de la députée Stephanie D'Hose (Open Vld).La crise sanitaire a empêché la tenue de ces événements l'an passé. Pour ce qui est de cette année, le ministre veut d'abord y voir plus clair sur l'avancée de la vaccination contre la covid-19. "J'espère de tout mon coeur que des choses seront à nouveau possibles pour les festivals qui n'étaient pas possibles l'an passé. Mais il est trop tôt pour le moment pour pouvoir en dire plus", a expliqué M. Jambon (N-VA), qui également ministre-président flamand. (Belga)