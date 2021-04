"L'abîme", une fête sauvage prévue vendredi de 18h00 à 22h00 pour le droit de se réunir malgré la pandémie, n'aura pas lieu au parc du Cinquantenaire à Bruxelles comme initialement annoncé, mais au bois de la Cambre, selon une information publiée en matinée sur le groupe Facebook de l'événement. Le bourgmestre Philippe Close n'a pas l'intention, selon sa porte-parole, de fermer le bois, considérant que ce serait priver les citoyens de la liberté d'en jouir pour s'aérer et s'y promener.Jeudi soir, l'événement intitulé "La Boum" annoncé sur les réseaux sociaux avait attiré 1.500 à 2.000 jeunes au bois de la Cambre. La police est intervenue pour disperser la foule avec l'aval du bourgmestre de la Ville de Bruxelles afin de faire respecter les restrictions sanitaires. Plusieurs dizaines de policiers, sept chevaux de la police et huit manifestants ont été blessés, selon le dernier bilan communiqué jeudi en soirée par la police de Bruxelles-Ixelles. Certains ont été transportés à l'hôpital, mais aucun blessé n'a jusqu'alors été signalé dans un état grave. Il y a en outre eu 22 arrestations, dont 18 administratives et quatre judiciaires. Plusieurs véhicules de police ont également été dégradés. (Belga)