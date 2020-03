Une dizaine de personnes ont déposé plainte auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes après des propos controversés de l'avocat bruxellois Sven Mary. Interrogé dans l'édition du week-end de Het Laatste Nieuws, le pénaliste y déclarait ne plus engager de femmes avocates depuis un incident avec une stagiaire."Nous n'engageons plus de femmes en raison d'un incident avec une stagiaire", y explique Me Mary, selon qui cette dernière "a attribué sa mauvaise évaluation au fait qu'elle aurait refusé mes avances". Depuis lors, l'avocat se dit "prudent" et n'engage plus de femmes. Ces propos ont déclenché une vive polémique ce week-end. Une dizaine de plaintes pour discrimination ont été déposées auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. On ignore encore la suite qui leur sera réservée. (Belga)