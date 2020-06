Une exposition découverte autour de la bière à Lille cet été

Une vaste exposition autour de la bière se tient cet été à Lille. La "Bière Expérience" propose un circuit de découverte de 5.000 ans d'histoire, articulé autour d'espaces d'expositions, d'expériences ludiques et immersives, et d'ateliers sensoriels et de dégustations, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L'événement se tient du 3 juillet au 30 août à Lille Grand Palais.A l'instar de la Belgique et d'autres nations, la France connaît aussi une croissance fulgurante du nombre de brasseries ces dernières années, qui dépasse les 1.600 aujourd'hui, trois fois plus qu'il y a cinq ans. La région des Hauts-de-France, historiquement riche sur le plan brassicole, n'échappe pas à ce renouveau. Afin d'exposer au grand public ce savoir-faire, les autorités régionales ont l'intention de mettre sur pied une "Cité de la bière" permanente dans un avenir proche. En attendant, c'est la Bière Expérience qui proposera aux amateurs, durant les grandes vacances, d'approcher cette boisson fermentée sous ses différentes facettes. Une houblonnière grandeur nature (100 mètres carrés et 7 mètres de haut) et des rangées d'orge de brasserie seront installées. Un labo et deux brasseries seront reconstitués, la première datant de la fin 19e-début 20e siècle, et la seconde étant contemporaine. Un jacuzzi aux huiles essentielles de houblon permettra aux visiteurs de se détendre entre deux dégustations. L'espace bar sera géré par les équipes de La Capsule, bar à bières artisanales lillois. Une semaine spéciale est notamment prévue aux alentours de la fête nationale belge. (Belga)

