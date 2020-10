Une femme poignardée à Molenbeek-Saint-Jean

Une femme a été poignardée dans la rue samedi après-midi à Molenbeek-Saint-Jean, selon une information relayée par plusieurs médias et confirmée par le parquet de Bruxelles. Un suspect a été interpellé peu après les faits. Les circonstances exactes de l'agression ne sont pas encore claires.Un homme a poignardé une femme sur la voie publique samedi après-midi dans la rue de l'Éléphant à Molenbeek-Saint-Jean. La victime a succombé à ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital. Interpellé sur les lieux de l'agression, l'homme a été mis à la disposition du parquet, qui a ouvert une enquête et s'est rendu sur place avec le laboratoire et un médecin légiste. (Belga)

