Une fermette détruite par le feu dans le Tournaisis

Un incendie s'est déclaré samedi matin dans une habitation de Frasnes-lez-Anvaing, près de Tournai. Cette fermette a été entièrement détruite. Les occupants ont pu quitter le bâtiment en feu. On ne déplore aucun blessé.Les services de secours de Wallonie picrade ont été alertés samedi matin, peu avant 05h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison quatre façades située rue des Romains à Hacquegnies, dans l'entité de Frasnes. "A notre arrivée, la toiture était déjà totalement embrasée. Les occupants, un couple âgé d'une cinquantaine d'années, avaient pu quitter le brasier", explique le lieutenant Eric André, qui a dirigé l'intervention des pompiers. Malgré les moyens déployés, l'incendie s'est rapidement propagé à l'ensemble de cette ancienne fermette transformée en villa. Le bâtiment se composait d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés sous la toiture. "Notre intervention s'est axée sur une bouteille de gaz qui était en feu dans la cuisine. On a refroidi cette bonbonne, sans éteindre la flamme afin d'éviter qu'elle n'explose. L'opération a réussi", précise l'officier. L'habitation a été totalement détruite par cet incendie dont l'origine n'a pas encore été déterminé. Les occupants ont déjà pu retrouver un logement au sein de leur famille. A 07h00, les pompiers étaient toujours sur place. (Belga)

