Une gardienne du zoo de Zurich tuée par un tigre

Une gardienne du zoo de Zurich a été attaquée et mortellement blessée par un tigre samedi, a indiqué la direction du zoo dans un communiqué.Aux alentours de 13h20, "le service d'urgence du zoo a été informé qu'une gardienne avait été attaquée par un tigre de Sibérie" dans l'enclos réservé aux félins. Une équipe de gardiens s'est immédiatement rendue près de l'enclos et est parvenue à attirer le fauve en dehors. Blessée, la gardienne de 55 ans n'a pas pu être réanimée, a précisé le communiqué. Une enquête doit établir comment l'incident s'est produit et "déterminer pourquoi la gardienne se trouvait dans l'enclos en même temps que l'animal". (Belga)

