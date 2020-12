Une importante fuite d'eau à Woluwe Saint-Pierre perturbe la circulation

Une importante fuite d'eau a été constatée au carrefour du Musée du tram à Woluwe-Saint-Pierre rendant la circulation impossible à cet endroit, a fait savoir mercredi matin sur Twitter Benoit Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.La fuite d'eau, située au carrefour du boulevard du Souverain et des avenues de Tervuren et Parmentier, serait due à une plaque d'égout défectueuse, a précisé la Stib. La ligne de tram 8 est actuellement interrompue et les lignes 39 et 44 ont été interrompues entre 6h00 et et 7h23 mais ces dernières sont à nouveau assurées, a ajouté la Stib. Les pompiers, la police et les services communaux sont sur place. (Belga)

