Le temps restera assez ensoleillé lundi après-midi avec des maxima compris entre 20°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 25°C en Gaume et en Campine, indique l'IRM dans ses dernières prévisions. Le vent est faible à modéré de nord à nord-ouest.En soirée, le ciel sera peu nuageux. Les premières pluies devraient arriver sur l'ouest du pays en fin de nuit. Les températures descendront entre 10°C les Hautes Fagnes et 14°C le long du littoral. Mardi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses depuis l'Ouest. En fin de journée, des éclaircies feront leur retour sur l'Ouest. Les maxima se situeront entre 15°C en Hautes-Fagnes et 19°C dans l'extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré et au littoral modéré, de sud-ouest à ouest, virant au secteur nord-ouest sur la partie ouest du pays. Même type de temps que la veille mercredi, avec une nébulosité variable à abondante et quelques averses. Les maxima s'échelonneront entre 15 et 20°C. La pluie et les averses domineront encore la journée de jeudi, mais le temps devrait s'améliorer à partir de vendredi et du week-end. (Belga)