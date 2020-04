Une maison de repos uccloise est en cours d'évacuation suite à un incendie

Un incendie s'est déclaré vendredi soir vers 22h30 dans la maison de repos "Domaine du Neckersgat", située avenue Achille Reisdorff à Uccle, a déclaré à Belga le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès, confirmant une information de Sudpresse. "Le feu a pris au niveau de la toiture, du 'roofing' plus exactement. Mais la cause n'est pas encore connue", a-t-il expliqué. L'incendie n'a pas fait de blessé mais une vingtaine de résidents doivent être relogés dont une résidente qui présentait depuis ce vendredi des symptômes du coronavirus. Elle a été directement transférée vers un hôpital.La plupart des résidents de la maison de repos vont pouvoir rester dans le bâtiment car l'incendie n'a causé des dégâts qu'au niveau d'un étage. Mais une vingtaine d'entre eux vont devoir être relogés ailleurs, selon le bourgmestre d'Uccle et les pompiers de Bruxelles. Une résidente parmi ceux qui ont dû être évacués présentait depuis ce vendredi des symptômes du Covid-19. Elle a été transférée directement à l'hôpital tandis que les autres seront relogés dans d'autres maisons de repos. Quatre personnes ont été en contact avec cette résidente lors de l'évacuation, trois policiers et un infirmier. Ils vont être décontaminés à la caserne centrale des pompiers. (Belga)

