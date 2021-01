Samedi après­ midi, le ciel sera couvert et une zone de neige progressera d'ouest en est. Il faudra s'attendre à une accumulation de plusieurs centimètres dans la plupart des régions. Les quantités les plus importantes sont toutefois attendues dans les régions situées le long de la frontière française. Les maxima se situeront entre 1°C en plaine et ­-4°C sur les hauteurs de l'Ardenne, sous un vent de sud modéré et parfois assez fort au littoral.Samedi soir, il neigera encore du centre à l'est du pays. Sur l'ouest, les dernières précipitations tomberont sous forme de pluie, mais le temps deviendra rapidement sec. Dans la nuit, la transition vers de la neige fondante ou de la pluie s'opérera aussi dans le centre avant le retour d'un temps généralement sec. En Ardenne, les chutes de neige persisteront même si leur intensité diminuera progressivement et de la brume ou du brouillard pourra se former. Les minima, atteints en soirée, varieront entre ­-5°C en Hautes­ Fagnes et +1° degré à la Côte. Ensuite, les températures augmenteront au fil des heures. Le vent modéré de sud deviendra faible à modéré d'ouest. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord­ ouest. Dimanche, les champs nuageux laisseront progressivement la place à des éclaircies mais il faudra encore composer avec quelques averses, principalement sur la moitié nord­ est du pays. En Ardenne, le temps restera gris avec de nombreux nuages bas et du brouillard ainsi que des chutes de neige qui conduiront à quelques centimètres supplémentaires sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 0°C en Hautes­ Fagnes et +6°C à la mer. Lundi, intermède sec, avant un temps plus doux mais aussi plus venteux et avec de la pluie dès mardi. (Belga)