Le temps sera assez ensoleillé avec quelques voiles d'altitude jeudi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages bas pourraient se former sur le nord et le nord-est du pays, mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 8°C en Hautes­ Fagnes et 13°C dans l'ouest.La météo restera radieuse vendredi malgré un risque de nuages bas sur les régions proches des Pays­-Bas. Les maxima varieront entre 9°C en Haute Ardenne à 14°C dans l'ouest. Samedi, le temps sera toujours sec avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Ces derniers seront probablement plus nombreux sur le nord du pays et en Haute Belgique. Les maxima oscilleront entre 10°C en Hautes Fagnes, 13 ou 14°C dans le centre et 15 voire 16°C en Lorraine Belge. Un temps sec et de belles périodes ensoleillées seront également au programme dimanche. Quelques champs nuageux pourront encore traîner en Flandre. Les maxima se situeront entre 9 et 14°C, sous un vent de nord­-est toujours modéré dans l'intérieur des terres mais parfois assez fort au littoral. (Belga)