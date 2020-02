Une mission humanitaire de l'ONU est en préparation pour se rendre à Idleb en Syrie, a indiqué vendredi son secrétaire général Antonio Guterres. Il n'a donné aucun détail sur la composition de cette mission, quand elle pourrait être à Idleb ni sur la durée de son séjour.Selon des diplomates s'exprimant sous couvert d'anonymat, la mission pourrait intervenir la semaine prochaine et devrait rassembler des représentants de différentes agences et départements de l'ONU. Outre les affaires humanitaires, elle pourrait comprendre des représentants du Programme alimentaire mondial et de l'Unicef, l'agence de l'ONU spécialisée sur l'enfance. Depuis début décembre, quelque 950.000 personnes dont plus de 500.000 enfants ont fui les combats dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie), qui compterait au total trois millions de personnes. "Le besoin le plus urgent est un cessez-le-feu immédiat avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable", a souligné Antonio Guterres. "Dans tous mes contacts avec les parties impliquées, je n'ai qu'un message simple: prenez du recul alors que vous êtes au bord de l'escalade", a ajouté le secrétaire général, à qui neuf membres du Conseil de sécurité avaient demandé mercredi d'en faire davantage pour obtenir un cessez-le-feu. (Belga)