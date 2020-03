Les nuages seront nombreux dans le ciel vendredi après-midi avec un risque de faibles pluies ou quelques averses. Le sud-est du pays observera encore des éclaircies. Les températures seront comprises entre 7°C et 10°C sur la plupart des régions et encore jusque 14°C dans le sud. Le vent sera modéré sur l'ensemble du pays mais relativement fort à la Côte.Dans le courant de la soirée et en première partie de nuit, le ciel restera couvert avec de possibles averses, essentiellement au nord du sillon Sambre et Meuse. La seconde partie de nuit devrait permettre d'avoir un temps plus sec à partir du nord-ouest tandis que la zone de pluie transitera vers le sud. Les minima seront compris entre 0°C et 4°C avec un risque de gel au sol. Samedi, la nébulosité restera abondante en matinée, surtout en Ardenne avec par moment des précipitations qui pourront prendre un caractère hivernal. Quelques éclaircies seront possibles sur le nord et le centre du pays. L'après-midi, le temps deviendra sec partout sous un ciel variable. Le mercure oscillera entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C dans l'ouest. Dimanche, après une nuit froide avec de faibles gelées dans l'intérieur du pays, le temps sera sec avec un ciel complètement dégagé. Le vent sera modéré à assez fort. Les maxima seront compris entre 3°C et 7°C sur les hauteurs et autour de 8°C et 9°C ailleurs. (Belga)