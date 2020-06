L'ancien président de la fédération internationale de football (FIFA), Sepp Blatter, fait l'objet d'une enquête de la justice suisse pour mauvaise gestion des fonds de la FIFA, en relation avec le paiement d'un million de dollars. Selon les documents consultés par l'agence de presse DPA, la FIFA a prêté un million de dollars (890.000 euros) à la fédération de football de Trinidad & Tobago (TTFF) sans intérêt et sans garantie de remboursement. Quelques mois plus tard, ce prêt a été transformé en subvention.Le parquet fédéral suisse a déclaré samedi que la présomption d'innocence était d'application pour Sepp Blatter et deux anciens officiels de la FIFA qui sont également suspects dans cette affaire. "J'ai pris note des accusations mais je les rejette car elles sont infondées", a réagi M. Blatter, 84 ans, à la DPA. À l'époque, le président de la TTFF était Jack Warner. Warner, ancien vice-président de la FIFA, a été banni à vie du football par la FIFA à la suite d'accusations de corruption. Sepp Blatter est la cible de la justice suisse depuis 2015 en lien avec différentes affaires dont un paiement effectué à Michel Platini lorsque ce dernier était président de l'UEFA, l'instance européenne de football. Une partie des accusations contre M. Blatter avaient été abandonnées le mois dernier mais la justice suisse a élargi son enquête. (Belga)