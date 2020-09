Une octogénaire belge blessée grièvement dans un accident à Warhem près de Dunkerque

Une octogénaire belge âgée de 80 ans, circulant à vélo, a été blessée grièvement vendredi lors d'un accident de la route à Warhem, près de Dunkerque, rapporte vendredi le Journal des Flandres. Elle a été percutée par un véhicule.L'accident s'est produit vers 15h00 à l'intersection des routes de la Colme et d'Uxem, à Warhem. La Belge circulait à vélo et a été percutée par une véhicule. Elle a été grièvement blessée et transportée en hélicoptère vers le CHR de Lille. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies, selon le journal. (Belga)

