Google faisait face lundi midi à une importante panne mondiale perturbant le fonctionnement de plusieurs de ses services comme les e-mails (Gmail), le moteur de recherche et YouTube. L'origine de la panne n'est pas connue pour l'instant.La panne serait massive à en croire les signalements sur les réseaux sociaux ou des sites spécialisés tels que Downdetector. Des problèmes sont signalé dans différents pays, comme en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre autres. Google indique sur son tableau de bord accessible en ligne que tous ses services sont concernés, et ce pour "la majorité des utilisateurs". Selon un porte-parole néerlandais de l'entreprise, il semble que ce sont principalement les services où il faut s'enregistrer qui sont touchés par la panne. Par exemple, les utilisateurs déjà connectés ne peuvent plus accéder à YouTube, mais le site vidéo fonctionne bien s'il est ouvert dans un navigateur qui n'est pas connecté. Ce stratagème n'est toutefois pas possible pour tous les services : Google Docs ou Gmail exigent par exemple nécessairement que leur utilisateur se connecte à son compte. (Belga)