Une personne perd la vie dans un accident de quad dimanche à Jupille

Une personne a perdu la vie et une autre a été hospitalisée dans un état critique, à la suite d'un accident de quad qui s'est produit dimanche soir, au carrefour de la rue de Fléron et de la rue du Couvent, à Jupille (Liège, province de Liège), a indiqué lundi soir le parquet de Liège.Dimanche soir, un accident de quad s'est produit au carrefour de la rue de Fléron et de la rue du Couvent, à Jupille. Le conducteur de l'engin a perdu la vie. Le passager a, quant à lui, été transporté dans un état critique vers un hôpital de la région. Son état était toujours inquiétant lundi en début de soirée, a précisé le parquet de Liège. "Il semble que le quad roulait fort vite. Il n'y a pas de témoin direct, mais une personne l'a aperçu peu de temps avant l'accident. On a retrouvé un seul casque à proximité du quad", a précisé le parquet lundi soir. Un expert a été dépêché sur les lieux de l'accident. (Belga)

