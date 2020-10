Après une accalmie matinale ce mardi, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest l'après-midi, indique l'Institut royal météorologique dans ses dernières prévisions. Le vent sera soutenu, avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h et les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés.Dans le courant de la nuit de mardi à mercredi, la zone de pluie progressera vers l'est. Des éclaircies suivront depuis l'ouest mais de nouvelles averses feront leur apparition à la côte, pouvant prendre un caractère localement orageux. Le vent sera toujours soutenu avec des rafales de 60 à 70 km/h. Les minima seront situés entre 6 et 10 degrés. Mercredi, il fera encore très nuageux sur l'est avec quelques pluies résiduelles. Ailleurs, le temps sera temporairement sec avec parfois de larges éclaircies. L'après-midi, la nébulosité deviendra partout assez abondante et les averses ou périodes de pluie se répandront progressivement de l'ouest vers l'est. Le risque d'un coup de tonnerre n'est pas exclu, surtout sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 voire localement 14 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 60 ou 70 km/h. Jeudi, le temps sera d'abord partiellement à très nuageux avec quelques averses. Ensuite, le ciel se couvrira rapidement par l'ouest avec de la pluie. Les maxima atteindront de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort, devenant assez fort à fort au littoral. Des rafales de 50 à 60 km/h resteront possibles. La fin de la semaine sera toujours marquée par un temps variable avec des températures toujours comprises entre 11 et 17 degrés. (Belga)