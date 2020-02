Une protestation contre un centre d'asile rassemble 200 personnes à Calmpthout

Une action de protestation contre un projet de centre pour demandeurs d'asile à Calmpthout, en province d'Anvers, a rassemblé 200 personnes, mardi soir. L'opération était organisée par un comité de quartier et la section locale du parti d'extrême droite Vlaams Belang.Le parti, qui demande le gel pur et simple de l'immigration en Belgique, a organisé plusieurs actions du même type au cours des derniers mois en Flandre. Des figures nationales de la formation radicale comme le député Filip Dewinter et le président du parti Tom van Grieken étaient sur place, mardi soir. (Belga)

