La princesse Éléonore fait aussi sa rentrée mardi. Le Roi et la Reine l'ont emmenée au collège néerlandophone Heilig Hart de Wezembeek-Oppem, où elle entame sa première année secondaire. Les trois autres enfants du couple royal ont pour leur part déjà repris le chemin de l'école.En raison des critères d'inscription utilisés par le collège Saint-Jean-Berchmans de Bruxelles, la princesse Eléonore ne pouvait plus y être scolarisée. C'est pourquoi elle étudiera cette année au collège Heilig Hart de Wezembeek-Oppem. Pour la princesse héritière Élisabeth, la nouvelle année scolaire a déjà commencé hier/lundi à l'École royale militaire. Ses frères Gabriel et Emmanuel avaient pour leur part repris les cours la semaine dernière à l'International school of Brussels. (Belga)