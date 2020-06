Une semaine caniculaire débute

La nébulosité augmentera à partir de l'ouest dimanche après-midi, avec la possibilité d'un peu de pluie. Sur l'est, il fera sec avec des éclaircies. Les maxima iront de 19 à 25 degrés. Lundi, il y aura d'abord du soleil et, ensuite, plus de nuages. Il fera cependant toujours sec et les maxima atteindront les 25 degrés. Pour le reste de la semaine, l'Institut royal météorologique prévoit un temps généralement ensoleillé, mais plus chaud avec des maxima autour de 32 degrés vendredi.Lundi, la journée débutera avec des champs de nuages bas en Ardenne. Ensuite, il y aura de larges éclaircies sur l'ensemble des régions, avant que des nuages cumuliformes ne se développent au fil des heures. Le temps restera toutefois sec. A la mer, il fera ensoleillé malgré l'un ou l'autre voile d'altitude. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes­ Fagnes et 23 ou 24 degrés dans le centre du pays. Mardi, il fera sec et ensoleillé avec des maxima de 22 à 27 degrés. Au littoral, une brise de mer de nord à nord­ est se lèvera dans l'après­ midi. Le temps sera similaire mercredi avec des températures pouvant aller jusqu'à 25 à 30 degrés. Jeudi, il fera chaud et ensoleillé avec seulement quelques rares nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 26 et 30 ou 31 degrés. Enfin, vendredi, après une nuit très douce, de larges éclaircies se partageront le ciel avec quelques éventuels petits cumulus. La chaleur persistera avec des maxima jusqu'à localement 32 degrés. Le temps restera sec. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.