Lundi après-midi, le temps sera ensoleillé à la Côte et le ciel plus changeant dans l'intérieur des terres avec quelques averses locales pouvant être ponctuées d'un coup de tonnerre sur le nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 15 et 20 degrés.La journée de mardi débutera avec de larges éclaircies avant de refaire place aux nuages. Le temps restera sec sur la plupart des régions et les températures maximales varieront entre 16 et 22 degrés. Le vent de nord-ouest deviendra assez fort en bord de mer. Mercredi matin, il fera très nuageux et la pluie n'épargnera que l'extrême sud du pays. Les précipitations devraient s'intensifier en cours de journée avec des maxima oscillant entre 16 et 22 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, tournant à l'ouest. Le ciel restera gris jeudi avec des pluies continues sur la plupart des régions et des températures comprises entre 17 et 23 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest. Les nuages persisteront au cours de la matinée de vendredi, avec de la pluie sur la plupart des régions. Dans l'après­ midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir du nord­-ouest. Il faudra attendre dimanche pour revoir un temps calme et sec, avec de belles périodes de soleil et des maxima de 21 degrés dans le centre du pays. (Belga)