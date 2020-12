Des tags sont apparus dimanche sur une statue du roi Léopold II située place Wiertz, à Namur. L'acte n'a pas été revendiqué."Qui est las? ", "Roi des voleurs" et "Stop racisme sexisme", pouvait-on lire en rose sur la statue. "J'ignore par qui a été commis cet acte, ni même en vertu de quelle revendication", a réagi le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH). "C'est lamentable de s'en prendre une fois encore à des monuments de l'espace public. Cela ne grandit jamais les auteurs, ni même la cause qu'ils prétendent servir. (...) Nous allons faire le nécessaire pour nettoyer l'édifice au plus vite." L'ancien monarque belge Léopold II est décrié pour son rôle crucial dans la colonisation du Congo alors que la Belgique a ouvert un débat sur la mémoire de ce passé colonial belge. Certaines villes, comme Louvain récemment, ont décidé de retirer les statues le représentant. (Belga)