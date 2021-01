Au moins huit personnes sont mortes et environ 240 ont été blessées lors d'une puissante tempête hivernale qui a frappé dimanche les régions côtières le long de la mer du Japon, ont rapporté les médias locaux. Beaucoup sont morts en déneigeant alors qu'un courant d'air froid déversait d'importantes quantités de neige dans les régions du nord et du centre du pays.La tempête hivernale a fait au moins 240 blessés dans les préfectures de Niigata, Ishikawa, Fukui et Toyama, selon la chaîne NHK. Environ 1.000 véhicules étaient bloqués sur une autoroute enneigée dans la ville de Sakai dans la matinée, tandis que 200 autres voitures ont été bloquées sur une autoroute à Nanto à cause des fortes chutes de neige. Selon l'agence Kyodo, deux personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir fait un malaise. (Belga)