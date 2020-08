Unilin investit 11 millions d'euros dans son site de fabrication de Vielsalm

Le fabricant de sols et de parquets Unilin lance une nouvelle ligne de production de parquet stratifié sur son site de fabrication de Vielsalm, dans la province du Luxembourg. Il s'agit d'un investissement de 11 millions d'euros qui permettra de créer une douzaine de nouveaux emplois, indique la société dans un communiqué jeudi.La nouvelle ligne de parquet devrait être opérationnelle à l'automne 2021. L'augmentation de la capacité de production est, selon Unilin, nécessaire "pour répondre à la demande de revêtements de sol stratifiés qui continue de croître de façon constante avec des exigences de qualité toujours plus élevées". La société, qui emploie 300 personnes à Vielsalm, compte ainsi "assurer la pérennité des emplois locaux pour les prochaines années". Afin de soutenir ses développements, l'entreprise est également en recherche de collaborateurs techniques qui participeront à son évolution. Située à Wielsbeke, en Flandre occidentale, Unilin est principalement connu comme fabricant de sols et de parquets (Quick-Step) mais produit également des éléments de toiture, des panneaux d'isolation ou encore des panneaux de meuble. La société appartient depuis 2015 au groupe américain de revêtements de sols Mohawk Industries. Unilin a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2019 et comptait 5.200 employés répartis sur vingt sites de production, selon une présentation de l'entreprise. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.