United Airlines fera revoler ses Boeing 737 MAX à partir du 11 février

La compagnie américaine United Airlines a indiqué vendredi qu'elle remettra à son programme le Boeing 737 MAX, autorisé à revoler depuis peu après deux accidents mortels, à partir du 11 février aux Etats-Unis, à partir de Denver et Houston.United Airlines prévoit d'effectuer "plus de 1.000 heures de travail sur chaque appareil, en incluant les changements exigés par la FAA (l'autorité américaine de l'aviation, NDLR) sur le logiciel de vol, la formation supplémentaire des pilotes, de multiples vols test ainsi qu'une analyse technique méticuleuse, pour s'assurer que les avions sont prêts à décoller", a précisé un porte-parole. Les clients sauront à l'avance qu'ils voleront sur le 737 MAX et si l'un d'entre eux ne souhaite pas embarquer dans l'appareil, il pourra être transféré sur un autre vol ou remboursé. Cet avion, qui représentait plus de deux-tiers du carnet de commandes de Boeing, avait été cloué au sol de par le globe en mars 2019 après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts. Les autorités américaines et brésiliennes ont donné en novembre leurs feux verts respectifs pour sa remise en service, après plusieurs modifications de l'appareil et la mise en place d'une formation spécifique pour les pilotes. La compagnie brésilienne Gol est devenue la première au monde à remettre en service le Boeing 737 MAX, lors d'un vol commercial sans encombre entre Sao Paulo et Porto Alegre début décembre. Aux Etats-Unis, American Airlines sera la première compagnie à faire de nouveau voler l'avion, à partir du 29 décembre. (Belga)

