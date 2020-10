La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a quitté jeudi de manière précipitée le sommet européen des 27, qui venait à peine de commencer. Sur Twitter, elle indique qu'elle a tout juste appris qu'un de ses collaborateurs avait été testé positif au coronavirus le matin-même.Par mesure de précaution, la présidente de la Commission va donc se placer en quarantaine, même si elle-même a encore fait l'objet d'un test négatif jeudi. L'Allemande est régulièrement testée, et ce n'est pas la première fois qu'elle s'isole par mesure de précaution. "Je viens d'être informée qu'un membre de mon front office a été testé positif à la Covid-19 ce matin", écrit-elle sur le site Twitter vers 16h30. La présidente de l'exécutif européen a rencontré jeudi matin à Bruxelles plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui se sont déplacés vers la capitale belge pour le sommet de ces jeudi et vendredi. Elle s'est par exemple entretenue avec Andrej Babis, le Premier ministre tchèque, puis avec Antonio Costa, son homologue portugais. Le sommet en lui-même a quant à lui débuté vers 15h30, avec une prise de parole du président du Parlement européen, David Sassoli. Ursula von der Leyen devait entre autres participer à un "débat d'orientation" jeudi soir sur les objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030, notamment à la suite de la proposition de la Commission de revoir à -55% l'ambition européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. La semaine dernière, Ursula von der Leyen était restée en quarantaine jusqu'à mardi soir, suivant les règles en vigueur en Belgique pour les personnes ayant eu un contact proche avec une personne testée positive. (Belga)