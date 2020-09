Alexander Zverev n'a pas traîné sur les courts de Flushing Meadows dimanche à New York. L'Allemand, 7e mondial et 5e tête de série, s'est qualifié pour son premier quart de finale de l'US Open. Pour ce faire, il a battu en trois sets l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 99), 6-2, 6-2, 6-1, après 1h34 de jeu.Zverev est le premier qualifié pour les quarts dans le tableau masculin, lui qui n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale à New York. Il avait été battu l'année dernière par Diego Schwartzman. Demi-finaliste de l'Open d'Australie en début de saison, le droitier de Hambourg, 23 ans, défiera le Croate Borna Coric (ATP 32/N.27) ou l'Australien Jordan Thompson (ATP 63) pour une place dans le dernier carré. L'US Open se dispute à huis clos et sous haute surveillance sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)