US Open - Kim Clijsters est prête pour l'US Open: "Mes abdominaux vont nettement mieux"

Kim Clijsters participera bien à l'US Open. La Limbourgeoise, 37 ans, l'a confirmé samedi à New York lors d'une conférence de presse dans le cadre du Media Day qui voit les stars du circuit venir livrer leurs impressions à la veille de leur entrée en lice. Forfait de dernière minute pour le tournoi WTA de Cincinnati, en raison d'une blessure aux abdominaux contractée en World Team Tennis fin juillet, l'ancienne N.1 mondiale s'est dite rétablie."Je suis prête. Tous ces entraînements ont assez duré", a-t-elle confié. "Mes abdominaux vont nettement mieux. Le but était de recommencer à servir vendredi, mais comme les organisateurs avaient planifié le tirage au sort jeudi, j'ai choisi de passer une échographie et d'essayer de servir dès le mercredi. Je voulais voir ce que cela donne, car si j'avais encore des douleurs mieux valait peut-être que je me retire afin que l'USTA puisse donner ma 'wild card' à quelqu'un d'autre. Et cela s'est bien passé. J'étais soulagée." Kim Clijsters fera son grand retour mardi sur les courts en dur de Flushing Meadows où elle a triomphé à trois reprises dans sa carrière, en 2005, 2009 et 2010. Bénéficiaire d'une invitation, elle affrontera au premier tour la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 27), 25 ans, lauréate de son premier titre sur le circuit en janvier à Shenzhen. "Je ne la connais pas. Enfin, je la connais de nom, mais sans plus", a-t-elle poursuivi. "J'ai déjà regardé quelques vidéos par-ci par-là, mais je ne pense pas l'avoir déjà vu jouer en live. Ce serait extraordinaire d'aller loin dans le tournoi. Mais ce qui m'occupe avant tout, c'est d'essayer de bien jouer au tennis. C'est par là que tout commence." (Belga)

