Rafael Nadal, le numéro 2 au classement mondial, ne participera pas à l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre à New York. Nadal, 34 ans, l'a annoncé mardi sur Twitter."Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas participer à l'US Open de cette année. La situation sanitaire est encore très compliquée dans le monde entier avec des cas de COVID-19 et des épidémies qui semblent hors de contrôle", a écrit Nadal sur Twitter. Le joueur espagnol s'en est également pris au nouveau calendrier mis en place à la suite de l'interruption de la saison. "Nous savons que le calendrier de cette année, après 4 mois sans jouer, est un scandale. Bien que je comprends et apprécie les efforts que toutes les parties font pour que les tournois soient joués." "Je respecte ce que l'USTA (la fédération américaine de tennis, ndlr.) les organisateurs de l'US Open et l'ATP font pour organiser le tournoi pour les joueurs et les fans du monde entier à travers la télévision. C'est une décision que j'aurais aimé ne jamais prendre mais j'ai décidé de suivre mon coeur et de ne pas voyager en cette période", a conclu le numéro 2 mondial. Lauréat de 19 titres du Grand Chelem durant sa carrière, Nadal a remporté quatre fois l'US Open dont il est le tenant du titre. En 2019, il avait battu le Russe Daniil Medvedev. (Belga)