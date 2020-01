USA: un mort et sept blessés lors d'une fusillade à Seattle

Une personne a été tuée et sept autres ont été blessées mercredi lors d'une fusillade dans le centre de la ville américaine de Seattle, a-t-on annoncé de source policière et hospitalière."Des policiers enquêtent sur une fusillade" survenue près du centre-ville, a écrit la police de Seattle sur Twitter. "Plusieurs victimes. La police recherche le suspect qui a pris la fuite. Des policiers et des médecins prodiguent des soins aux blessés", a-t-on ajouté de même source. La cheffe de la police Carmen Best a dit à la presse sur place qu'une femme avait été tuée et plusieurs autres personnes blessées. Un témoin interrogé par la presse locale a affirmé avoir vu deux hommes en train de se disputer de vive voix avant qu'ils ne commencent à se tirer dessus, touchant des passants. Les sept blessés, dont un garçon de neuf ans, ont été hospitalisés au Harborview Medical Center. Une femme de 55 ans touchée au ventre et le garçon touché au pied sont dans une situation grave, a déclaré la porte-parole de l'hôpital Susan Gregg. Les cinq autres victimes, des hommes, sont dans un état stable. L'incident s'est produit près d'un McDonalds. Il s'agit de la troisième fusillade ces deux derniers jours dans cette zone. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le suspect et a demandé à la population d'éviter la zone. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.