Légende de l'athlétisme, Usain Bolt est devenu père pour la première fois. Le premier ministre jamaïcain Andrew Holness a annoncé en personne sur Twitter la naissance de la fille du sprinteur.Usain Bolt et sa compagne Kasi Bennett sont parents pour la première fois. Huit fois champion olympique, le sprinter jamaïcain, 33 ans et retraité des pistes depuis les Mondiaux de 2017, est toujours détenteur des records du monde sur 100m et 200m. (Belga)