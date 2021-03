La Commission Communautaire Commune de Bruxelles a indiqué mercredi avoir pris des mesures temporaires pour faire face à un afflux subit de candidats à la vaccination au centre aménagé sur le plateau du Heysel. Selon la RTBF, des témoins ont fait état de délais d'attente allant jusqu'à trois heures mercredi.Après une période de faible affluence durant les premiers jours, et constatant qu'un nombre peu élevé de personnes se présentaient sur place, les autorités bruxelloises ont envoyé un mail aux collectivités (aux services de polices, au personnel des maisons d'accueil, de l'aide sociale et de l'aide aux personnes handicapés) en les invitant à venir se faire vacciner sans rendez-vous. Les files sont nées du fait que ces candidats supplémentaires doivent se faire enregistrer, ce qui prend du temps. Selon Inge Neven, responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune (Cocom), depuis la mi-journée, un guichet a été installé pour les inscriptions de ceux qui ne l'ont pas été préalablement, à la fois pour des vaccinations mercredi, mais aussi jeudi et vendredi. La Commission Communautaire Commune a ouvert un numéro de téléphone ((02/214.19.19) pour permettre les enregistrements préalables en demandant que le personnel des collectivités ne se présente plus sur place sans rendez-vous. Toujours selon Inge Neven, cette situation est temporaire. A partir de la semaine prochaine, tous ceux qui se présenteront auront été inscrits préalablement. (Belga)