La Commission communautaire commune (CoCom) a décidé de faire appel à la plateforme en ligne Doctena, basée au Luxembourg, pour gérer les rendez-vous pour les vaccinations en Région bruxelloise. Selon la responsable du service d'hygiène de la CoCom Inge Neven, le système devrait être opérationnel à partir de mi-avril.La Commission communautaire commune a rencontré quelques difficultés avec la plateforme fédérale de demande de vaccination et d'inscriptions Doclr. Décision a été prise il y a quelques jours de renoncer à celle-ci et de développer un système d'enregistrement propre. Doctena, spécialisée dans l'organisation online de rendez-vous médicaux, a été choisi comme fournisseur de la nouvelle plateforme d'enregistrement. Selon Inge Neven, la Région bruxelloise continuera à utiliser la base de données Doclr existante pour inviter les patients à se faire vacciner. L'objectif est de simplifier l'inscription à un rendez-vous. Le processus via Doclr a été jugé complexe, dès lors qu'il fallait saisir un code à 14 chiffres et ajouter de nombreux détails. Le nouvel outil ne sollicitera que des informations de base afin que le patient ou la personne qui l'aide puisse prendre rendez-vous pour une première vaccination le plus rapidement possible. Des informations supplémentaires sont ensuite demandées au patient, par exemple lors de l'attente après la vaccination. Les difficultés rencontrées avec Doclr ont également mis à rude épreuve le centre d'appels téléphonique mis en place pour les rendez-vous en vue de la vaccination à Bruxelles. Prendre un rendez-vous par téléphone prend actuellement quinze minutes. L'objectif est de le réduire sensiblement. (Belga)